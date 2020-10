samedi 24 octobre 2020 • 55 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les compositions officielles du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid sont tombées.

Choc au sommet en Espagne avec un Clàsico entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour le compte de la 7e journée de Liga. Un 244e duel entre les deux rivaux qui s'annonce fort intéressant. A domicile, le FC Barcelone s'organise dans un 4-2-3-1 avec Neto comme dernier rempart juste derrière Sergino Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Frenkie de Jong et Sergio Busquets assurent le double pivot. Seul en pointe, Lionel Messi est soutenu par Pedri, Philippe Coutinho et Ansu Fati. Antoine Griezmann débute sur le banc.

De son côté, le Real Madrid décide de miser sur un 4-3-3. Dans les cages, Thibaut Courtois peut compter en défense sur Nacho Fernandez, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Federico Valverde, Casemiro et Toni Kroos proposent un milieu de terrain compact alors que Vinicius Junior et Marcos Asensio sont associés à Karim Benzema en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Neto - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong - Pedri, Coutinho, Fati - Messi

Real Madrid : Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Jr.