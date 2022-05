Les Lions ont foulé la pelouse du terrain annexe du Stade Abdoulaye Wade

mardi 31 mai 2022 • 829 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) Comme annoncé hier par IGFM, en exclusivité, les Lions du Sénégal ont bel et bien foulé la nouvelle pelouse du terrain annexe du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'était cet après-midi, à l'occasion de leur deuxième séance d'entraînement en direction des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Bénin (4 juin à Dakar) et le Rwanda (7 juin à Dakar).

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 829 fois.

Publié par Mamadou Salif editor