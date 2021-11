mercredi 3 novembre 2021 • 213 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a procédé cet après-midi à son siège, au tirage au sort du calendrier de la nouvelle saison qui va démarrer le vendredi 19 Novembre 2021 avec en ouverture le derby de la banlieue : As Pikine vs Guédiawaye FC.

«Nous sommes sortis d’un symposium le week-end dernier avec de fortes recommandations. Parmi celles répertoriées, l’attractivité mais surtout la valorisation de nos compétitions", a déclaré Pape Momar Lo, le vice-président chargé des compétitions et de la communication. Et d'ajouter : "le tirage que nous avons assisté aujourd’hui, démontre en suffisance, que nous avons des matchs alléchants", a-t-il soutenu, rappelant que la Ligue avait assisté "ces dernières années à d’excellents matchs au plan technique et tactique." Du coup, "cette année aussi les équipes se sont bien entrainées et nous osons espérer que dés le vendredi 19 avec le match d’ouverture AS Pikine-Guédiawaye FC, nous allons démarrer la saison avec toutes les commodités nécessaires comme l’a recommandé le symposium",a conclu le dirigeant.



Les affiches de la 1ère journée



Linguère vs MPC



Diambars vs ASAC Niambour



US Goree vs CNEPS



Génération Foot vs Jaraaf



Casa Sports vs DSC



Douanes vs Teungueth FC



AS Pikine v Guédiewaye FC