Ligue 1 et Ligue 2 : les matchs des 10es journées reportés

vendredi 5 mars 2021 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé le report des matchs des 10es journées de Ligue 1 et Ligue 2, qui étaient prévus, ce week-end. Le football amateur est également suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'instance a évoqué l'indisponibilité plus que probable du service d'ordre et de sécurité en cette période de tension au Sénégal. En revanche, le match de la Ligue des Champions de la CAF entre Teungueth FC et Mouloudia CA reste maintenu pour ce samedi, à Thiès.

Publié par Mamadou Salif editor