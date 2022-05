Ligue 1 : le Casa Sports file tout droit vers le titre

dimanche 29 mai 2022

iGFM (Dakar) Vainqueur (1-3) du Ndiambour de Louga, ce dimanche, à domicile, l'occasion de la 24e journée de ligue 1, le Casa Sports de Ziguinchor se rapproche de plus en plus du titre, à deux journées de la fin du championnat du Sénégal. Découvrez ci-dessous tous les résultats de la soirée et le classement avant le dernier match As Douanes-Diambars prévu, ce lundi.

