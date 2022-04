dimanche 17 avril 2022 • 238 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) En clôture de la 32eme journée de Ligue 1, le PSG recevait l'OM pour le fameux Classique du Championnat de France. Les Parisiens ont remporté ce duel (2-1).

Sur le papier, cette rencontre avait tout d'alléchante entre le premier et le deuxième et entre deux effectifs plutôt séduisants. Mauricio Pochettino alignait d'ailleurs son trio devant Messi, Neymar et Mbappé alors que Sampaoli jouait la sécurité avec Payet et Under devant Gerson notamment. Mais sur le terrain, on ne peut pas dire que le spectacle a été au rendez-vous malgré les buts. Et ce n'est pas Thierry Henry qui dira le contraire. Dominateur, le PSG ouvrait tout de même le score en début de rencontre grâce à Neymar. Sur une merveille d'ouverture de Verratti, le Brésilien s'arrachait et touchait le ballon qui filait dans le but vide, Pau Lopez ayant mal anticipé la trajectoire (1-0, 12e). Mais les Marseillais parvenaient à revenir sur une demi-occasion et sur une nouvelle bourde de Donnarumma qui boxait mal le ballon sur un corner. Un ballon qui profitait à Caleta-Car qui poussait tranquillement le cuir (1-1, 31e). Il s'en est suivi une longue passe à dix des Parisiens et des Marseillais sans jamais être dangereux. Il a fallu une petite main de Rongier avant la pause pour permettre à Mbappé (45e+3) de transformer un penalty et de devenir par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire des Classiques (7).



Au retour des vestiaires, conscient des difficultés de son équipe, Sampaoli décidait de faire sortir Under pour l'homme en forme du moment : Amine Harit. Mais le Marocain n'a pas suffi pour enflammer la rencontre et mettre plus de rythme. Côté parisien, quelques fulgurances de Mbappé ou Neymar ont permis aux téléspectateurs de ne pas s'endormir trop vite dans ce match, mais pas de quoi vraiment mettre de l'ambiance dans un Parc des Princes plein, mais bien calme. Et à force de ne pas saisir leur chance, les Parisiens ont failli être punis en fin de match, mais une légère position de hors-jeu empêchait Saliba d'égaliser (86e). Le score ne bougera pas dans un Classique très décevant ce dimanche soir. Le PSG se rapproche encore un peu plus de son dixième sacre en Ligue 1 alors que l'OM, qui n'a jamais réellement tenté de revenir dans cette rencontre, garde toujours sa légère avance (3pts) sur Rennes, troisième. Mais tout reste à faire dans la course à la qualification pour la Ligue des champions pour le club olympien.



Avec Footmercato