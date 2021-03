lundi 15 mars 2021 • 205 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En difficulté depuis plusieurs sorties, Ndiambour et Niary Tally se sont réveillés ce week-end lors de la 10e journée de Ligue 1 sénégalaise.

Ils étaient dans une bien mauvaise passe, au point de voir leurs coaches, Pape Thiaw pour NGB et Assane Diallo pour le Ndiambour, quitter le banc. Depuis Assane Guèye espérait une victoire qui remettrait le club de Niary Tally sur les bons rails. Voilà qui est fait lors de la 10ème journée de L1 avec ce succès très précieux décroché face au CNEPS, l’équipe en forme du moment.





Au Ndiambour, Matar Wade Ndoye n’a pas eu à attendre très longtemps. Ses hommes ont vite réagi s’imposant contre le Dakar Sacré-Cœur, mettant ainsi fin à une très mauvaise série. Les Lougatois se donnent ainsi un bon bol d’air, tandis que NGB, toujours lanterne rouge, met désormais la pression sur l’US Gorée qui a viré son coach Sidate Sarr pour insuffisance de résultats et sur Mbour Petite Côte qui vient d’enregistrer sa quatrième défaite de rang. Le tombeur des « Pélicans » de Mbour, le Casa Sports signe du coup sa première victoire de la saison en déplacement.





Tous les résultats : NGB – CNEPS 1 – 0 ; Mbour PC – Casa Sports 1 – 2 ; Ndiambour – Dakar SC 1 – 0 ; Diambars – Génération Foot 0 – 0 ; AS Douanes – Stade de Mbour 2 – 1 ; Teungueth FC – US Gorée 1 – 0 Reporté : Jaraaf – AS Pikine





