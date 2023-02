mardi 21 février 2023 • 282 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Si le Casa Sports a terminé premier à mi-parcours, ce n'est pas le cas du Jaraaf qui traîne les pieds à l'issue de la 13e journée de Ligue 1.

Club le plus titré au Sénégal et prétendant récurrent au titre de champion du Sénégal, le Jaraaf de Dakar inquiète. En effet, après 13 journées, l'équipe de la Médina a enregistré que 18 points. Une régression notée depuis l'arrivée de Youssoupha Dabo sur le banc contrairement à la saison dernière avec Cheikh Gueye qui à l'heure actuelle avait 20 points. Pour le journaliste François Diouf (Le Journal De Dakar) qui suit le Jaraaf, "terminer cinquième à mi-parcours n'est pas le classement idéal pour un prétendant au sacre." Selon lui, "Youssouph Dabo savait qu'en signant au Jaraaf, il s'agit d'un club qui joue le titre tous les ans", a-t-il soutenu. Et de préciser "qu'en plus de venir avec un tout staff (préparateur physique, préparateur de gardien...), il a eu carte blanche sur le recrutement, sans omettre les plus de dix joueurs qu'il a fait libérer."



"Le plus inquiétant dans le recrutement est qu'ils n'ont pas fait venir des "top players"..."



Notre interlocuteur a par ailleurs pointé du doigt le mercato du Jaraaf. "Tout ça réunit, le met un peu plus en situation inconfortable en cas de contre-performance. Même s'il n'est qu'à 7 points du leader Casa Sports et qu'il a l'excuse du terrain en champs de patate du stade Iba Mar Diop ou de son système préféré en 3-5-2 qu'il n'arrive pas à imprimer au Jaraaf. Le plus inquiétant dans le recrutement est qu'ils n'ont pas fait venir des "top players" au niveau local, en plus de n'être pas tombé avec un attaquant malien. La preuve, ils n'ont mis que 10 buts en 13 matchs. Si on y ajoute les 5 défaites, l'on est tenté de dire que ça suit le rythme d'un club qui joue le maintien. Au Jaraaf, des entraîneurs ont été limogés pour moins que ça", a relevé François, indiquant que si Dabo est toujours aux commandes, il est appelé à se réinventer aussi puisque c'est un secteur qui évolue beaucoup."



