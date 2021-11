jeudi 18 novembre 2021 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 de football au Sénégal reprend, ce week-end avec en ouverture le derby As Pikine vs Guédiawaye FC, dès vendredi, Teungueth FC se présente comme le principal favori à sa succession. Même si d'autres équipes figurent sur la liste des grandes prétendantes.

Cette saison 2021/2022, une surprise n'est toutefois pas à exclure dans un championnat qui prend de plus en plus d'ampleur notamment sur le plan sportif. La lutte pour les places africaines, que ce soit en Ligue des Champions de la CAF et en Coupe de la Confédération sera encore acharnée et probablement spectaculaire.



Teungueth FC



Ce nom ne paraît pas surprenant surtout que Teungueth FC a remporté le championnat lors de la saison écoulée. Les Rufisquois pourraient bien remporter successivement le titre, cette saison. Surtout que le titre ne paraît pas très loin pour les hommes de Youssoupha Dabo, qui envisagent en même temps retourner en Afrique. Dabo a encore les cartes en mains avec ses 14 nouvelles recrues.



Jaraaf



Comme tous les ans, le Jaraaf fait partie des favoris du Championnat de Ligue 1 au Sénégal. Après une saison marquée par zéro titre et une quatrième place acquise, l'équipe de la Médina va certainement avoir encore plus de mal à garder sa place sur le podium et d'autant plus pour venir concurrencer le Teungueth FC, sans oublier les outsiders As Pkikine, Casa Sports et l'As Douanes.



Génération Foot



Troisième la saison dernière, Génération Foot est attendue pour revenir au premier plan après une saison vierge. Après avoir failli ne pas figurer sur le podium l'an passé, cette saison pourrait bien être la plus bonne avec une vraie prise de confiance et de conscience que les Grenats peuvent faire mieux. Reste à savoir s'ils pourront détronner Teungueth FC, qui semble mieux armé.



Diambars



Des questions ne devraient pas se poser sur la volonté et la motivation des Académiciens, qui ont tout donné la saison dernière pour passer devant les Rufisquois. Au final, ils ont fini à la deuxième place. Cette fois, Diambars vise plus loin avec des joueurs talentueux et un groupe qui joue bien au football. Diambars reste pour le moment le club le plus à même de concurrencer Teungueth FC pour le titre. La saison est lancée.

