mercredi 2 septembre 2020, par Mamadou Salif

Sport 1 semaine 173 lectures • Taille

iGFM-(Dakar) Teungueth FC a annoncé avoir prolongé, ce mercredi, les contrats de Baye Assane Cissé et Mountarou Baldé.

Premier du championnat de Ligue 1 au Sénégal, à l'issue de la saison écourtée à cause de la pandémie, Teungueth FC pense déjà au prochain exercice et à la Ligue des Champions de la CAF. En effet, le club rufisquois à blindé deux de ses cadres en l'occurrence Baye Assane Cissé et Mountarou Baldé. L'annonce a été faite sur le compte twitter du club. Ils désormais liés au TFC respectivement jusqu'en 2024 et 2025.

Mamadou Salif GUEYE