lundi 26 octobre 2020 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce lundi soir, le FC Sochaux-Montbéliard (5e) et Amiens (16e) croisaient le fer pour le compte de la huitième journée de Ligue 2 BKT. l'équipe entraînée par Omar Daf a été battu (0-2) sur le fil.

Rapidement, les Amiénois obtenaient un pénalty après une main dans la surface. Mais Mendoza se manquait face à un Prévot solide sur sa ligne (14e). Dans la foulée, le FCSM répondait avec Niane, dont le frappe ne trouvait pas le cadre (18e).

Les deux équipes se rendaient coup pour coup mais aucune ne prenait l'avantage avant la pause (0-0). A la reprise, le match repartait sur le même rythme. Au fur et à mesure, les deux formations levaient le pied et ne voulaient pas se découvrir. Et à la 90e, Mickaël Alphonse était fauché dans la surface et obtenait un pénalty. Ndour était expulsé pendant que Ciss transformait le pénalty (90e+2, 1-0). Amiens doublait la mise dans la foulée avec Timité (90e+3, 2-0). Une belle opération pour les Amiénois qui s'imposaient.