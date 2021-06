lundi 21 juin 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Tous deux victorieux de leur match de la 21ème journée de Ligue 2, ce dimanche, Guédiawaye FC face à Thiès FC (2 – 1) et la Linguère contre la Sonacos (1 – 0), les deux équipes de tête ont fait un grand pas vers la remontée dans l’élite du football professionnel national.

Avec respectivement 14 et 10 longueurs d’écart sur l’US Ouakam, le troisième, « Banlieusards » et Nordistes semblent avoir définitivement assommé la concurrence. Ils alignent les victoires pendant que les autres marquent parfois le pas.

Alors qu’il reste 5 journées à disputer et donc 15 points à prendre, GFC surtout et Linguère dans une moindre mesure (encore qu’elle a un match en moins) ne sont plus loin de leur but.

En bas du classement en revanche, Africa PF (qui n’a pas joué ce weekend) est mal barré et seul un improbable tonitruant réveil peut l’aider à sauver sa peau dans le football professionnel. Reste à savoir qui l’accompagnera : Jamono de Fatick, 13ème avec 19 points, Port (12ème) et Thiès FC (11ème) tous deux avec 21 points, voire même la Renaissance (10ème, 23 pts) ? Les prochaines journées nous édifieront.

Les résultats enregistrés : Guédiawaye FC – Thiès FC 2 – 1 ; Linguère – Sonacos 1 – 0 ; Jamono Fatick – Renaissance 1 – 0 ; Demba Diop FC – Port 0 – 0 ; US Ouakam – Duc 0 – 0 Remis : Africa PF – EJ Fatick et Amitié FC – Keur Madior

LSFP