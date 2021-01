Ligue 2 : Keur Madior et Amitié battus, la Linguère pour déloger EJ Fatick

dimanche 24 janvier 2021

iGFM (Dakar) Keur Madior de Mbour et Amitié FC de Thiès avaient, ce dimanche, la possibilité de reprendre la première place de la Ligue 2 à l’EJ Fatick qui l’occupe depuis sa victoire de samedi sur Guédiawaye FC. Mais, les 2 équipes ont toutes été battues : les Mbourois par la Sonacos, premier leader de la L2 mais qui, depuis, alterne le bon et le moins bon (0 – 1) et les Thiessois par l’US Ouakam.

Ce qui maintient donc l’EJ Fatick en tête du classement (avec 8 points), en attendant le dernier match de la 4ème journée, ce lundi au stade Lat Dior, entre Thiès FC (9ème, 4 pts) et la Linguère de St-Louis (3ème, 7 points). Les Nordistes pourraient éjecter les Fatickois du fauteuil de leader en cas de succès, alors que les Thiessois voudront s’imposer pour intégrer le groupe des équipes à 7 points.

Toujours ce dimanche, le Port s’est offert une importante victoire aux dépens de la Renaissance qui lui permet de gagner plusieurs places au classement.

Les résultats enregistrés : US Ouakam – Amitié FC 2 – 0 ; Keur Madior – Sonacos 0 – 1 ; Port – Renaissance 1 – 0 ; EJ Fatick – Guédiawaye FC 2 – 1 ; Duc – Jamono de Fatick 2 – 1 ; Africa PF – Demba Diop FC 0 – 2

Suite du programme : lundi 25 janvier à Lat Dior à 17 h : Thiès FC – Linguère

