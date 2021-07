vendredi 16 juillet 2021 • 139 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) La Linguère a réussi un coup double ce jeudi au stade Mawade Wade, lors de la 25ème et avant-dernière journée de la Ligue 2.

En accueillant et en battant (2 – 0) le Guédiawaye FC déjà assuré de retrouver l’élite, les Nordistes ont non seulement validé leur ticket pour la remontée en L1 la saison prochaine, mais ils ont en plus ravi le premier fauteuil à leurs victimes du jour pour qui rien ne va plus depuis qu’ils ont gagné le droit de prendre l’ascenseur pour la montée.

La Linguère, elle, a fait durer le suspense aussi longtemps que possible. Car depuis 3 journées déjà, il lui fallait juste une victoire pour remonter dans l’élite. Mais elle a joué gagne-petit, ne décrochant que deux nuls lors de ses précédentes sorties ; au point de voir l’US Ouakam se rapprocher d’elle et de nourrir l’ambition de la coiffer au poteau. Apparemment, les joueurs du coach Magib Diagne attendait leur heure et la venue à St-Louis du leader pour frapper le coup décisif. Maintenant, il faut attendre le weekend et la 26ème et dernière journée pour savoir qui de la Linguère (1ère avec 50 points) ou de Guédiawaye FC (2ème à une longueur) sera sacré champion de la L2.

… le Port bat EJ Fatick et lui fourgue la place de relégable

En bas du tableau aussi, l’ultime verdict de ce championnat tombera le weekend prochain puisque ce n’est qu’alors qu’on connaitra l’identité de l’équipe qui accompagnera Africa PF en National 1. Le Port qui tanguait dangereusement avant ce jeudi, a réussi une belle opération en allant battre l’EJ Fatick pour lui fourguer la place de relégable. Mais, 11ème avec 28 points, il n’a pas encore retrouvé des eaux calmes. Les Portuaires sont, en effet, sous la menace de la Renaissance (12ème, 27 pts) et de l’EJ Fatick (13ème, 26 pts).

Tout peut donc arriver entre ces 3 équipes : le Port jouera contre le Duc actuellement en grade forme, la Renaissance recevra Africa PF pour son match d’au revoir au football professionnel, alors qu’EJ Fatick rendra visite à Thiès FC qui n’a plus rien à espérer ni à redouter.

Tous les résultats : Amitié FC – Sonacos 0 – 3 ; Africa PF – Thiès FC 1 – 2 ; EJ Fatick – Port0 – 2 ; Demba Diop – Jamono de Fatick 2 – 1; US Ouakam – Renaissance 0 – 0 ; Duc – Keur Madior 1 – 0 ; Linguère – Guédiawaye FC 2 – 0