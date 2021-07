lundi 5 juillet 2021 • 137 lectures • 0 commentaires

On espérait un dimanche de feu pour les deux équipes du haut du classement de la L2. D’une part, Guédiawaye FC qui a officialisé, en déplacement, sa remontée en L1 lors de la précédente journée était attendue pour fêter l’évènement avec faste à domicile, lors de la 23ème journée et la venue au stade Ibrahima Boye de Ndiarème de la Sonacos.

D’autre part, la Linguère, 2ème au tableau, avait l’opportunité de profiter de la visite à St-Louis du relégable Jamono de Fatick pour valider son ticket pour son retour dans l’élite du football professionnel.

Eh bien, aucune des deux équipes n’a été fidèle au rendez-vous. Le GFC s’est incliné (ce qui ne lui était plus arrivé depuis la 8ème journée), comme si les « Banlieusards » avaient la gueule de bois après leur succession de superbes résultats qui les avaient propulsés tout en haut du classement. Et que maintenant que la montée est acquise, il leur fallait décompresser. La Linguère, elle, a été tenue en échec et n’a empoché qu’un point ; ce qui maintient intact le suspense quant à l’équipe qui accompagnera GFC en L1 à la rentrée prochaine. Certes les Nordistes restent solides 2ème, mais ils n’ont plus « que » 8 longueurs d’avance sur le 3ème, l’US Ouakam, alors qu’il reste 3 journées à disputer et 9 points à décrocher. Mais, ils ont toujours leur destin en main.

La 23ème journée de L2 sera clôturée ce lundi avec le duel entre Africa PF, la lanterne rouge, sur le point d’être reléguée et Keur Madior qui, comme son hôte, aligne les mauvaises performances depuis quelques semaines.

Les résultats : Guédiawaye FC – Sonacos 1 – 2 ; Linguère – Jamono de Fatick 0 – 0 ; EJ Fatick – Duc 2 – 2 ; Demba Diop FC – Renaissance 2 – 1 ; US Ouakam – Port 2 – 0 ; Amitié FC – Thiès FC 0 – 1

Lundi 5 juillet à 17 h à Maniang Soumaré : Africa PF – Keur Madior