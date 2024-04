mardi 23 avril 2024 • 298 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dernier club saoudien en lice en Ligue des champions asiatique, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly a été éliminé en demi-finales par Al-Ain, ce mardi.

Après sa défaite 4-2 à l'extérieur à l'aller, le club basé à Riyad a partiellement renversé la vapeur à domicile en s'imposant 2-1. Une victoire insuffisante toutefois pour se qualifier.



Kalidou sacrifié au retour



Avec le Marocain Yassine Bounou, sacrifié à l'aller parmi les joueurs étrangers, mais sans le Sénégalais Kalidou Koulibaly, sacrifié au retour, les hommes de Jorge Jesus ont idéalement débuté la rencontre en transformant un penalty par Ruben Neves (4e).



Mais Al-Ain a très vite égalisé grâce à Erik (12e). L'inévitable Al-Dawsari a bien relancé l'espoir en remettant Al-Ain en tête au retour des vestiaires (51e), mais les vainqueurs de l'édition 2022 ont ensuite gâché plusieurs balles de but par manque d'efficacité. Suite à une récupération du Marocain Soufiane Rahimi, meilleur buteur de cette LdC asiatique (11 buts) et auteur d'un triplé à l'aller, Palacios pensait même égaliser dans les derniers instants mais son but a été refusé par la VAR.



Une décision qui ne change rien pour les Emiratis d'Al-Ain qui se qualifient pour la finale où ils affronteront le vainqueur du match entre Ulsan et les Yokohama F. Marinos.

Avec Afrikfoot