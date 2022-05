mardi 3 mai 2022 • 559 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané, déjà buteur lors de la demi-finale aller (2-0), marque là son 5e but en C1 en douze matches disputés avec les Reds.

Lancé par Keita, Mané profite de la sortie ratée de Rulli loin de son but pour s'emparer du ballon puis dribbler avec succès Foyth. Le champion d'Afrique fait parler sa vitesse, s'en va sur l'axe gauche et propulse le ballon du gauche dans le but vide. Liverpool qui mène par 3 buts à 2, se dirige tout droit vers la finale de la Ligue des Champions.