Ligue des Champions : duel Koulibaly-Messi au Camp Nou

iGFM-(Dakar) Un peu plus de cinq mois après le match aller, le FC Barcelone et le Napoli vont se retrouver ce samedi soir (19h) pour leur huitième de finale retour de Ligue des Champions. Voici ce que devraient nous concocter Quique Setién et Gennaro Gattuso.

Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Atlético de Madrid, Manchester City, Olympique Lyonnais. Voici les six équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des Champions et il reste encore deux billets à décrocher. L’un d’eux sera pour le Bayern Munich ou Chelsea, et l’autre pour le FC Barcelone ou le Napoli. Ce samedi soir, le club catalan et la formation napolitaine vont en effet s’affronter pour leur huitième de finale retour de C1. Le 25 février dernier, au Stadio San Paolo, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos mais les Blaugranas avaient marqué ce but si précieux à l’extérieur (oeuvre de Griezmann). Il va donc falloir finir le travail côté espagnol tandis que les Partenopei vont tenter d’éliminer le Barça.

Une rencontre décisive qui se jouera dans un Camp Nou forcément à huis clos à cause du Covid-19. Et sur le terrain, Quique Setién va devoir innover au milieu de terrain puisque Sergio Busquets et Arturo Vidal sont suspendus. Ainsi, le technicien catalan, qui risque gros en cas d’élimination ce soir, devrait partir sur un 4-4-2 en losange avec Marc-André ter Stegen dans les cages et une défense à quatre composée de Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Devant celle-ci, Ivan Rakitic doit normalement être aligné, avec Sergi Roberto et Frenkie de Jong juste un peu plus haut. Mais sur le plan offensif, le technicien de 61 ans va pouvoir compter sur son trio de choc.

Le Napoli en 4-3-3 avec Koulibaly dans l’axe

Positionné en numéro 10, le capitaine Lionel Messi va tenter d’inquiéter la défense napolitaine avec ses deux coéquipiers Luis Suarez et Antoine Griezmann, alignés en pointe. Mais en face, les Partenopei ne se laisseront pas faire et tenteront de contenir les assauts barcelonais tout en allant marquer au moins un but. Gennaro Gattuso, lui, risque de débuter avec un 4-3-3 et David Ospina dans le but. Giovanni Di Lorenzo et Mario Rui devraient prendre place sur les côtés de la défense tandis que Kostas Manolas et Kalidou Koulibaly pourraient eux composer la charnière centrale du club italien. Le défenseur sénégalais qui vise l’exploit au Camp Nou, aura aussi un sacré duel avec Lionel Messi. Double objectif pour le rock du Napoli.

Pour animer l’entrejeu, Fabian Ruiz, Diego Demme et Piotr Zieliński risquent de débuter cette partie au Camp Nou. Enfin, concernant l’attaque du Napoli, José Cellejon devrait être titulaire sur la droite, avec Dries Mertens à la pointe de l’attaque et Lorenzo Insigne de l’autre côté, à gauche. Alors quelle équipe décrochera son billet pour le Final 8 de cette Ligue des Champions inédite ? Rendez-vous aux alentours de 23h pour le verdict…