Ligue des Champions : l'erreur de Mendy qui offre à Benzema le triplé

mercredi 6 avril 2022 • 367 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plus solide et plus réaliste, le Real Madrid mène (3-1) contre Chelsea grâce au triplé éclair du capitaine Benzema, en quart de finale aller de Ligue des Champions. Chelsea a finalement craqué à domicile.

Sur le côté gauche du Real, Vinicius Jr s'appuie sur Benzema pour déborder en une-deux et s'en va adresser un excellent centre en retrait. Benzema suit, lancé dans la surface, et reprend puissamment de la tête pour ouvrir le score à Stamford Bridge !



Alors que la pluie redouble d'ardeur sur Stamford Bridge, Modric s'illustre à l'angle de la surface anglaise, à l'arrêt avec un centre parfait en première intention. Benzema s'impose dans les airs et trompe Mendy d'une tête croisée chirurgicale !



Le gardien sénégalais rate sa passe



Après avoir contrôlé, au niveau de ses trente mètres, la très longue relance du Madrilène Casemiro, le gardien Édouard Mendy rate sa passe latérale vers Antonio Rüdiger. Karim Benzema presse, dépossède l'Allemand et marque du droit dans le but déserté !



Karim Benzema a désormais marqué deux triplés consécutifs en Ligue des champions avec le Real Madrid, l'ancien Lyonnais ayant déjà inscrit trois buts lors du huitième de finale retour face au Paris-SG (3-1). C'est son onzième but en Ligue des Champions cette saison.

Publié par Mamadou Salif editor