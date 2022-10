mardi 25 octobre 2022 • 869 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le défenseur sénégalais de Macabi Haïfa, Abdoulaye Seck, a inscrit deux buts, contre le Paris Saint-Germain, mardi, en Ligue des Champions.

Après un coup franc d'Omer Atzili tiré depuis le côté gauche, le ballon est envoyé dans la surface de réparation. Gianluigi Donnarumma rate sa sortie. Derrière, Abdoulaye Seck en profite pour marquer, d'une tête, à bout portant ! Il réduit le score (1-2, 38e) après une domination parisienne.



En seconde période alors que le PSG menait 4-1, l'international sénégalais a réduit l'écart à la 50e minute de jeu, réalisant un doublé (4-2). Un corner est tiré de la droite vers la gauche. Le ballon est cafouillé dans la surface de réparation. Côté gauche, Abdoulaye Seck place sa tête dans le petit filet opposé.



Dominateur, le PSG a par la suite aggravé le score (6-2) du match grâce à Mbappé et un but contre son camp signé de Goldberg. Soler a inscrit le 7e but parisien, portant le score final à 7 buts à 2.