mardi 14 septembre 2021

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) La saison 2021/2022 de la Ligue des Champions débute ce mardi avec la première journée des phases de groupes. Sept Sénégalais sont engagés dans cette compétition.

La Ligue des champions 2021/2022 est la 67 édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. 80 clubs européens y compris ceux qui ont disputé les préliminairs participent à cette compétition majeure. Pour cette année, 7 Sénégalais seront au coup d'envoi même si tous les yeux seront rivés du côté de l'Espagne avec le choc de ce soir entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Il s'agit de Boulaye Dia (Villarreal), Cheikh Niasse (Lille), Edouard Mendy (Chelsea), Sadio Mané (Liverpool), Ballo Touré (AC Milan) et Gana Gueye et Abdou Diallo (PSG). Dia, Niasse et Mendy jouent ce mardi contrairement aux autres qui entrent en lice, mercredi.

Programme de la première journée (Horaires GMT)

Mardi 14 septembre 2021

Groupe E

(19h00)

Dynamo Kiev (UKR) - Benfica (POR)

FC Barcelone (ESP) - Bayern Munich (GER)

Groupe F

(16h45) Young Boys (SUI) - Manchester United (ENG)

(19h00) Villarreal (ESP) - Atalanta Bergame (ITA)

Groupe G

(16h45) Séville FC (ESP) - RB Salzbourg (AUT)

(19h00) Lille (FRA) - Wolfsburg (GER)

Groupe H

(19h00) Malmö (SWE) - Juventus Turin (ITA)

Chelsea (ENG) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Mercredi 15 septembre 2021

Groupe A

(19h00) Club Bruges (BEL) - Paris SG (FRA)

Manchester City (ENG) - RB Leipzig (GER)

Groupe B

(19h00) Atlético Madrid (ESP) - Porto (POR)

Liverpool (ENG) - AC Milan (ITA)

Groupe C

(16h45) Besiktas (TUR) - Dortmund (GER)

(19h00) Sporting Portugal (POR) - Ajax Amsterdam (NED)

Groupe D

(16h45) FC Sheriff (MDA) - Shakhtar Donetsk (UKR)

(19h00) Inter Milan (ITA) - Real Madrid (ESP)