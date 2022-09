lundi 26 septembre 2022 • 58 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À l'occasion de la sixième et dernière journée de la Ligue des Nations, les Pays-Bas se sont imposés d'une courte tête contre la Belgique (1-0) dans le 129e Derby des Plats-Pays. De son côté, la Croatie n'a pas tremblé pour dominer l'Autriche (3-1) et accompagne ainsi les Bataves au Final Four.

Nouvelle soirée Ligue des Nations avec six rencontres programmées à 18h45 GMT. Si la France défiait le Danemark à Copenhague pour tenter de rester en Ligue A, d'autres belles affiches avaient lieu un peu partout en Europe. Dans le groupe des Bleus, l'Autriche accueillait ainsi la Croatie, vice-championne du monde. Une rencontre qui démarrait sur les chapeaux de roues puisque Modric trouvait rapidement la faille. Servi par Vlasic, le milieu madrilène trompait Lindner d'une belle frappe (0-1, 6e). Surpris d'entrée, les Autrichiens réagissaient, pourtant, dans la foulée et Baumgartner remettait les deux formations à égalité (1-1, 9e).



Juste avant la pause, c'est Arnautovic qui était tout proche de donner l'avantage aux locaux mais Livakovic remportait son face-à-face en plongeant vite à droite (44e). En seconde période, l'Autriche poussait pour empocher les trois points mais ni Sabitzer (61e) ni Gregoritsch (65e) ne trouvaient l'ouverture. Et ce qui devait arriver arriva. Sur un centre de Perisic, Livaja devançait Wöber pour tromper le portier autrichien au premier poteau (1-2, 69e). Portés par ce but, les Croates s'envolaient quelques instants plus tard sur une nouvelle réalisation signée Lovren (1-3, 72e). Avec cette probante victoire, la Croatie termine en tête de son groupe et valide son ticket pour le Final Four. L'Autriche se classe quatrième.



Les Pays-Bas matent les Diables Rouges, la Turquie termine sur une défaite inquiétante !



Affiche de gala, également, à la Johan Cruyff ArenA d'Amsterdam où les Pays-Bas, idéalement positionnés pour atteindre le Final Four, recevaient la Belgique d'Eden Hazard. Malgré une opposition alléchante sur le papier, les deux sélections ne parvenaient pas à se détacher au cours du premier acte. Plus incisifs avec trois tirs cadrés sur cinq, les Belges ne trouvaient pas la faille face au bloc Oranje qui perdaient Berghuis sur blessure. Au retour des vestiaires, les Diables Rouges se montraient bien moins entreprenants mais la sélection néerlandaise, en manque de réalisme offensif, n'en profitait pas. Peu après l'heure de jeu, Amadou Onana était même proche d'ouvrir le score mais Pasveer détournait la reprise du milieu d'Everton pour laisser ses coéquipiers dans le match (66e).



Un arrêt d'autant plus important que dans les minutes qui suivaient, les Hollandais allaient finalement prendre les devants. Après un premier arrêt de Courtois, van Dijk profitait d'un corner de Gakpo pour placer une tête piquée et tromper la vigilance du portier madrilène (1-0, 73e). Devant au score, les Pays-Bas gardaient ce léger avantage pour définitivement valider leur place au prochain Final Four. La Belgique, dirigée par Thierry Henry pour l'occasion, termine à la deuxième place du groupe 4. Dans cette même poule, la Pologne se déplaçait sur la pelouse de Cardiff pour défier les Pays de Galles. Après un premier acte relativement équilibré, les coéquipiers de Robert Lewandowski arrachaient finalement la victoire grâce à Karol Swiderski (0-1, 57e). Dans les autres rencontres de cette soirée, la Turquie a, quant à elle, validé son billet pour la Ligue B malgré sa défaite face aux îles Féroé (1-2). Enfin, le Luxembourg a pris le meilleur contre la Lituanie (1-0).



