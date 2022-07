jeudi 14 juillet 2022 • 546 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Record.sn nous apprend que le Directeur technique national de basket, Moustapha Gaye s'est exprimé, ce jeudi, sur le limogeage de Boniface Ndong et le choix porté sur Desagana Diop pour conduire l'équipe nationale masculine du Sénégal.

Face aux journalistes, ce jeudi matin, le DTN par ailleurs sélectionneur national de l'équipe féminine, est allé droit au but.



"Aucun entraîneur ne peut initier une pétition contre la Fédération"



"Boniface Ndong est une personne que je respecte et apprécie malgré tout ce qu’il a dit dans sa si longue lettre. Je lui pardonne ses déclarations sur ma personne, Malèye Ndoye et Mamadou Guèye Pabi. L’État a fait ce qu’il devait faire dans cette affaire. Les Égyptiens ont prétexté une fin budgétaire pour ne pas livrer les visas. Le président de la Fédération a interpellé l’autorité de tutelle et même la FIBA. L’Ambassade d’Égypte est l’unique responsable de cette situation. On ne pouvait pas aussi risquer le forfait de l’équipe. À Istanbul, on a proposé un hôtel aux joueurs. Ils étaient frustrés et ça se comprend. Et c’est depuis Istanbul que Boniface a évoqué cette pétition. Aucun entraîneur ne peut initier une pétition contre la Fédération, c’est la seule raison de son limogeage. Les résultats n’étaient pas bons, mais ce n’est pas la source de son licenciement. Il ne nous a jamais demandés de préparateur physique encore moins d’analyste-vidéo. Je ne suis plus assistant coach depuis 15 ans. Donc, je n’ai pas besoin de faire des vidéos. J’ai fait des Afrobasket sans analyste-vidéo. Au Sénégal, il y a des gens qui savent faire les vidéos. Je peux citer Sir Parfait Adjuvon, Dame Diouf, Anthioumane Ly, Chérif Aïdara, entre autres… Boniface a raison sur un point, on doit améliorer nos outils de travail dans ce domaine."



"Desagana Diop est un jeune technicien, bien coté en NBA et réceptif"



"On a décidé de confier les rênes de l’équipe à Ngagne Desagana Diop. C’est un jeune technicien et bien coté en NBA. Il est réceptif et c’est ce qu’on veut mettre en place. La seule chose qu’on exige ou plutôt qu’on lui demande c’est sa «sénégalité», c’est-à-dire accepter nos conditions de travail. J’ai eu une oreille attentive du sélectionneur. Il connait déjà la maison et c’est un plus pour lui. Il sera difficile pour lui d’être présent à temps plein. Mais son premier assistant Pabi Guèye prendra le relais. Je pense qu’il faut donner confiance à l’expertise locale. Il y a toujours une première fois. Pabi avait fait un bon tournoi en février dernier.

Toutefois, Desagana est en train de tout faire pour se libérer pour la fenêtre de février. Il faut noter qu’Abdourahmane Ndiaye «Adidas» et Porfirio Fisac de Diego avaient fait un bon travail de même que sans être là en temps plein. C’est une question d’organisation et de méthode et nous sommes assez outillés sur le plan local pour faire le travail. Le staff de Ngagne Desagana est composé de : Mamadou Guèye «Pabi», 1er assistant, Amadou Mbodj est le 2ème assistant et en même temps l’analyste-vidéo. Bouna Sémou Niang est le préparateur physique de l’équipe."