Dans un long entretien pour la Sexta, une chaîne de télévision espagnole, Lionel Messi a été interrogé sur son avenir, alors qu'il sera libre de s'engager où il veut dès le 1er janvier, puisque son contrat avec le club catalan s'achève au 30 juin.

« Je ne sais pas si je vais partir ou pas, a-t-il assuré à plusieurs reprises. Si je m'en vais, j'aimerais que cela se passe de la meilleure manière et, dans ce cas, je sais que je reviendrais (au Barça) d'une manière ou d'une autre, parce que je veux vivre ici à la fin de ma carrière et apporter à ce club ce que je pourrai. Le Barça est beaucoup plus grand que n'importe quel joueur, moi compris. »

« Faire venir Neymar, cela doit coûter très cher »

Interrogé sur Neymar, qui a déclaré récemment qu'il voulait « rejouer avec Messi », son ancien coéquipier s'est montré plus circonspect sur les chances de reformer leur duo à Barcelone. « Ce sera dur de recruter des joueurs, il n'y a pas d'argent, a-t-il affirmé. Il faut des grands joueurs pour gagner des titres. Faire venir Neymar, cela doit coûter très cher... »

Tenté par une expérience aux États-Unis

Questionné par le journaliste qui menait l'entretien, Jordi Evolé, sur la possibilité de s'engager au Paris-SG ou à Manchester City, l'Argentin a botté en touche. En revanche, il a confirmé que rejoindre la MLS pouvait le tenter : « J'ai toujours eu envie d'une expérience aux États-Unis. Mais je ne sais pas si cela arrivera. »

Le numéro 10 du Barça est revenu en détail sur sa décision, l'été dernier, de quitter son club, qu'il avait officialisée avec un courrier envoyé à ses dirigeants. « J'avais déjà dit (à l'ancien président, Josep Maria Bartomeu) à plusieurs reprises, les six mois précédents, que je voulais partir. Mais il répondait toujours non. [...] J'étais arrivé à la fin d'un cycle, j'avais besoin de changement. Je savais que la nouvelle saison serait une année de transition, avec des nouveaux joueurs, des jeunes... Et moi je voulais continuer à lutter pour gagner des titres, le Championnat, la Ligue des champions... Je voulais m'en aller en faisant les choses bien. Le président n'a pas voulu et après il a commencé à faire fuiter des choses pour me faire passer pour le méchant... J'ai fait ce que je pensais devoir faire à ce moment. [...] Cela a été une décision très dure à prendre, horrible... Ce n'était pas facile de dire que j'allais quitter le club de ma vie. »

Messi a cependant assuré qu'il se sentait « bien » aujourd'hui au Barça, malgré les difficultés traversées par le club, qui doit bientôt élire un nouveau président. « Le club est vraiment mal, ça va être dur de le ramener où il était », a-t-il asséné.

« Aucun problème » avec Antoine Griezmann

L'Argentin a aussi répété qu'il n'avait « aucun problème » avec Antoine Griezmann, avec lequel il a confié qu'il partageait parfois le maté, « dans le vestiaire ou en déplacement ». Il a exprimé son soutien à son entraîneur, Ronald Koeman : « Il fait les choses bien, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de jeunes et de nouveaux, mais je crois que l'équipe progresse ».

Cinquième de Liga à huit points de l'Atlético de Madrid (qui compte un match en moins), le Barça recevra Eibar, mardi, mais sans Messi, touché à une cheville.

L'Equipe