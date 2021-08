vendredi 27 août 2021 • 467 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé a convoqué, ce vendredi, 25 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Cette liste marque les retours de Habib Diallo, de Loum Ndiaye, récemment prêté au Deportivo Alaves. Mais aussi de Sada Thioub empêché par une contamination à la Covid-19 lors du dernier rassemblement, ou encore Ibrahima Mbaye (Bologne). Diao Baldé est absent pour la réception du Togo le 1er septembre et le déplacement au Congo le 7 du même mois. En conférence de presse, Cissé a justifié l'absence de Keita Baldé et les convocations de Nampalys Mendy (remplaçant avec Leicester), Krépin Diatta (blessé) et le retour de Ibrahima Mbaye (Bologne).

Keita Baldé

"Il est en transition, il s’entraîne avec un préparateur physique mais ne compétit pas depuis le début de la saison. Il m’a dit que Valence est sur lui et espère que ça se fera bientôt. Il faut qu’il soit à 100% avant de venir. C’est le même cas que Lamine Gassama. Youssouf Sabaly, on souhaite qu’il soit guéri rapidement. J’ai entendu deux, trois mois. Il a longtemps cheminé avec nous, c’est une valeur sûre comme les Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. J’espère qu’on pourra le récupérer avant la CAN."

Nampalys Mendy

"Tout le monde connaît les qualités de ce garçon. La concurrence existe tout le temps, l’essentiel est que le garçon soit prêt physiquement, mentalement. Il peut être préféré à d’autres mais cela n’enlève en rien ses qualités. Il travaille à demander plus de temps de jeu ou changer de club. Il peut jouer dans n’importe quelle équipe."

Ibrahima Mbaye

"Il y a une possibilité de jouer sur la polyvalence de certains joueurs. Comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est une liste difficile à confectionner. Il y a dans ce groupe d’autres qui sont incertains. On fera le point lundi pour voir l’état de santé, l’état physique de nos joueurs et voir comment se renforcer au besoin. On est entrain de cibler d’autres joueurs sur le plan local en cas de défection."

Krépin Diatta

"Il est là parce qu’on a deux matchs. Même s’il n’est pas sûr d’être prêt pour le premier. On a échangé, on va voir l’évolution. J’ai tenu à ce qu’il vienne pour constater sa blessure mais aussi nous donner des chances qu’il soit rétabli avant le deuxième."