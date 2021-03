jeudi 18 mars 2021 • 276 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal va boucler les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec 26 joueurs dont trois retours : Diao Baldé Keita, Mbaye Diagne et Abdoulaye Seck.

Hormis les retours de Diao Baldé, Mbaye Diagne et Abdoulaye Seck, l'entraîneur national a aussi appelé 5 nouveaux : Abdou Diallo (PSG), Nampalys Mendy (Leicester), Pape Matar Sarr (Metz), Youssouph Badji (Bruges) et Fodé Ballo Touré (Monaco). Comme hier, IGFM s'intéresse aujourd'hui aux trois retours. Le point.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Diao Baldé Keita, un retour en Italie qui fait du bien





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



En manque de temps de jeu à l'As Monaco, Diao Baldé Keita est retourné en Italie pour retrouver son niveau. Son retour en Serie A semble porter ses fruits puisqu'il a inscrit 5 buts en 15 matchs avec la Sampdoria Gênes. Mieux, ses statitstiques ont poussé le sélectionneur Aliou Cissé à le rappeler en équipe du Sénégal pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Malgré ses nombreux forfaits comme celui de la double confrontation Sénégal-Guinée Bissau, Keita Baldé Diao demeure toujours un élémenté du dispositif de Cissé.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Mbaye Diagne, une confiance retrouvée en PL





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Début mars, nous écrivions que Mbaye Diagne (West Bromwich) était proche d'un retour en sélecion. Deux semains après, Aliou Cissé le rappelle plus d'un an après. Un retour dans la tanière qui se justifie par ses débuts convaincants en Premier League. Avec West Brom, Diagne qui n'avait plus été sélectionné depuis la CAN 2019, a marqué un but et délivré une passe décisive depuis son arrivée en PL en janvier 2021, sans compter sa régularité dans le onze de Sam Allardyce. Mais avant de signer en Angleterre, Mbaye Diagne avait déjà porté Galatarasay (club qui l'a prêté) sur ses 15 derniers en inscrivant 9 buts. Son "come back" est donc confirmé par ces statistiques. Reste maintenant à confirmer en équipe nationale où il n'a pas encore marqué.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Abdoulaye Seck, une régularité en club





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Son retour en sélection n'était pas attendu. Ce qui pousse à dire que Abdoulaye Seck reste l'une des surpises de la liste des 26 Lions. En effet, il avait disparu des radars depuis sa convocation en équipe nationale sous le magistère d'Alain Giresse (2013-2015). Mais son retour dans la tanière peut se justifier par sa régularité en club. Avec Royal Antwerp FC, Abdoulaye Seck, a été titularisé à 29 reprises depuis le début de la saison pour 3 buts. Le défenseur central de 28 ans ne pouvait ne pas être convoqué. Surtout que Cissé prépare la prochaine CAN et que ces deux matchs lui permettent de faire une revue d'effectif après une qualification à la CAN déjà acquise. Face au Congo (26 mars) et à l'eSwatini (30 mars), l'équipe du Sénégal compte malgré tout faire le plein.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">