Et pas des moindres puisqu'il s'agit du record de la plus longue série d'invincibilité à domicile dans l'histoire du club. Les Reds ont ainsi enchaîné leur 64e match consécutif sans défaite à Anfield en Premier League. Un bilan impressionnant de 53 victoires et 11 matchs nuls depuis une défaite en avril 2017 contre Crystal Palace (1-2), qui n'est cependant pas le record de Premier League, détenu par Chelsea entre 2004 et 2008 (86 matches).

64 - Liverpool are now unbeaten in their last 64 home games in the top-flight (W53 D11); the longest such run in the club’s history. Incredible. pic.twitter.com/ymEcbfp9Wy