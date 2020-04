Liverpool prend cher en Angleterre, le Real Madrid assis sur une montagne d’or

iGFM-(Dakar) La décision de Liverpool que les joueurs professionnels ne soient pas impactés par le chômage partiel ne passe pas en Angleterre, les jeunes pépites du Real Madrid sont à l’honneur en Espagne et l’Italie imagine la suite de la saison, voici votre revue de presse du dimanche 5 avril.

Liverpool fait les gros titres outre-Manche

En Angleterre, Liverpool est dans la tourmente ! Le club de la Mersey a annoncé samedi que les salariés du club étaient en chômage partiel en raison de la crise du Coronavirus qui touche le Monde et particulièrement l’Europe en ce moment. Une mesure qui ne concerne pas les joueurs professionnels, ce qui fait grand bruit outre-Manche. Pour le Daily Star, c’est le football de la honte ! En effet, le fait que les joueurs professionnels ne soient pas impactés ne passe pas alors que le club a économisé 167M£ sur ces deux dernières années. Et les supporters des Reds sont en colère car, la veille, les clubs de Premier League se sont réunis pour évoquer la crise et mettre en place une baisse de salaire de 30 %. Mais les joueurs de Liverpool ne sont pas concernés comme l’a expliqué le communiqué du club hier. De son côté, l’Express estime que les fans des Reds sont en colère et Jamie Carragher, ancienne gloire du club se joint à la contestation. Le sentiment en Angleterre est que Liverpool abuse du système. Alors que les joueurs européens se serrent la ceinture en cette période difficile, les champions d’Europe en titre font exception à cet élan de solidarité.

Les pépites du Real Madrid à l’honneur en Espagne

En Espagne, à Madrid, le journal AS consacre sa Une aux jeunes pépites du Real ! Pour le quotidien c’est de« l’Or Blanc » sur lequel est assis le club Merengue ! En effet, sa stratégie de miser sur des joueurs de moins de 20 ans s’avère payante. Au lieu de payer le prix fort sur des Galactiques comme dans le passé, le Real Madrid a investi massivement sur des jeunes joueurs à fort potentiel ces dernières années. Et le pari est réussi puisque la valeur cumulée de ces jeunes atteint 355 M€. Pour AS, avec des joueurs comme Takefusa Kubo, Martin Ødegaard, Rodrygo, Vinicius Jr ou encore de Federico Valverde, la relève est assurée et l’avenir du Real Madrid s’annonce radieux.

La Serie A étudie un retour des compétitions

En Italie, on imagine déjà la suite de la saison. Alors que différents discours s’élèvent pour savoir s’il faut reprendre ou arrêter l’exercice en cours, le Corriere dello Sport indique dans son édition du jour que la Serie A va être de retour ! En effet, les clubs étudient le redémarrage et se préparent à convoquer les joueurs « partis » à l’étranger. L’objectif est de se préparer à toutes les éventualités et ainsi être prêts lorsque les compétitions pourront reprendre. Alors que le président de l’UEFA a donné la date butoir du 3 août prochain pour terminer la Ligue des champions, les clubs italiens ne veulent pas perdre de temps et veulent être dans l’anticipation. La seule chose qui permettra un retour sur les terrains sera une baisse significative de la propagation de cette épidémie du Coronavirus.