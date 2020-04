Liverpool : Sadio Mané prêt à tous les sacrifices pour le Ballon d’or

iGFM-(Dakar) Une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Supercoupe d’Europe et bientôt un sacre en Premier League : le palmarès de Sadio Mané est déjà bien étoffé. Le Sénégalais ne veut cependant pas s’arrêter là et vise désormais le Ballon d’or. Il s’est exprimé à ce sujet dans un interview accordée au Times : « je joue pour l’équipe, et l’équipe est la plus importante et je suis vraiment heureux de gagner des trophées avec mon équipe mais en même temps, mon rêve était de gagner le Ballon d’Or. »

Le finaliste de la dernière CAN était pourtant tout proche de le glaner. Au sortir d’une année 2019 exceptionnelle, il a finalement terminé 4e du classement derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Une déception qui ne l’a pas découragé, bien au contraire. « Je souhaite le gagner et je sacrifie tout ce qui est possible pour le gagner. J’ai été proche et cela me donne plus de motivation et les gens n’arrêtent pas de me soutenir, me disant que je peux le faire… Je pense que nous sommes proches et je vais gagner un jour », a-t-il suivi. Qui sait, l’avenir pourrait réserver une belle surprise à Sadio Mané.