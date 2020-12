dimanche 27 décembre 2020 • 141 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour le compte de la 15e journée de Premier League, Liverpool affronte West Bromwich Albion, ce dimanche (16h30 GMT). Sadio Mané débutera la rencontre aux côtés de Salah et Firmino.

Les Reds peuvent conforter leur statut de leader et se présentent ainsi dans un 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart. Devant lui, Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Fabinho et Andrew Robertson prennent place. Curtis Jones, Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Mohamed Salah et Sadio Mané accompagnent Roberto Firmino en attaque.

De son côté, West Bromwich Albion mise sur un 4-5-1 avec Sam Johnstone comme dernier rempart. Darnell Furlong, Semi Ajayi, Dara O'Shea et Kieran Gibbs prennent place en défense. Romaine Sawyers opte pour le poste de sentinelle avec Grady Diangana, Callum Robinson, Conor Gallagher et Matt Philipps devant lui. Enfin, Karlan Grant est seul en pointe.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Jones - Salah, Firmino, Mané

West Bromwich Albion : Johnstone - Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs - Philipps, Robinson , Sawyers, Gallagher, Diangana - Grant