mercredi 27 avril 2022 • 159 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Ce mercredi soir, Liverpool et Villarreal vont s'affronter en demi-finale aller de l'UEFA Champions League. Voici les onze que Jürgen Klopp et Unai Emery devraient aligner à Anfield.

En cette fin d'exercice 2021-2022, le Liverpool de Jürgen Klopp est toujours en course pour faire le quadruplé et rafler tous les trophées possibles de la saison. Mais pour espérer accéder à une nouvelle finale de Ligue des champions, les Reds devront sortir une surprenante équipe de Villarreal. La bande à Unai Emery s'était offert le Bayern Munich au tour précédent et compte bien récréer l'exploit ce mercredi soir à Anfield. Pour cette rencontre, les deux techniciens devraient aligner deux compositions très alléchantes.



Côté anglais, le technicien allemand va pouvoir compter sur la quasi-totalité de son effectif. Seul Roberto Firmino est incertain pour cette rencontre. Pour le reste, Jürgen Klopp aura le choix aussi bien pour sa défense que pour son milieu de terrain. Et il ne devrait y avoir aucune surprise dans les onze hommes qui composeront son désormais iconique 4-3-3.



Sadio titulaire, Boulaye Dia devrait débuter sur le banc



Pour ce match aller à Anfield, Alisson devrait évidemment garder la cage des Reds ce mercredi soir. Devant lui, on retrouvera du classique avec Alexander-Arnold à droite, Robertson à gauche et une charnière centrale Van Dijk-Konaté. Le jeune central français impressionne depuis plusieurs semaines en Angleterre. Au milieu de terrain, la tour de contrôle Fabinho devrait être entourée de Jordan Henderson et de l'homme en forme de ces derniers matches : Thiago Alcantara. Enfin, cette fois-ci, le trio offensif devrait être composé de Mohamed Salah, Sadio Mané et ... Luis Diaz. La dernière recrue de Liverpool, qui réalise des débuts remarqués en Angleterre, serait préférée à Diogo Jota pour ce match aller.



Du côté de Villarreal, il ne devrait pas y avoir de surprise non plus dans le traditionnel 4-4-3 d'Unai Emery. Mais l'ancien coach du PSG va probablement devoir composer sans son meilleur buteur Gerard Moreno, toujours incertain pour ce match et qui enchaîne les pépins physiques cette saison. Rulli sera évidemment aligné dans les buts. Devant lui, une défense à 4 avec Foyth, Albiol, Pau Torres et Estupinan. La doublette française Capoue-Coquelin sera bien sûr de la partie avec le maître à jouer Parejo dans l'entrejeu. Enfin, l'ancien du PSG Lo Celso épaulera une doublette Danjuma-Chukwueze sur le front de l'attaque. Le Sénégalais Boulaye Dia devrait donc débuter sur le banc. Rendez-vous, ce soir 19h GTM.