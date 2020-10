samedi 24 octobre 2020 • 31 lectures • 0 commentaires

Sport 5 mins Taille

iGFM-(Dakar) Les férus de la lutte avec frappe vont se régaler. En effet, après l’affiche Bombardier / Balla Gaye II, le promoteur Gaston Mbengue a décroché le combat Eumeu Sène / Lac de Guiers. Ce sera la troisième confrontation entre les deux lutteurs.

« J’ai toujours voulu ce combat. Lors de notre dernière confrontation, Eumeu Séne m’avait battu. Aujourd’hui, j’ai une occasion de me racheter. Je vais le battre et j’e suis certain», a déclaré le pensionnaire de l’écurie Walo, en marge de la signature des contrats. En 18 combats, Lac de Guiers a enregistré 13 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls (un sans verdict). Et face à Eumeu, il compte prendre sa revanche. « Lors de notre première confrontation, nous avions livré un duel explosif. Et les amateurs étaient contents de nous. Pour ce combat, j’espère qu’il ne va pas me tromper. Mais je suis persuadé de ma victoire sur lui », a-t-il ajouté.

La réponse de son adversaire a été immédiate. «Je rends grâce à Allah. Avec les propos de mon adversaire, je sais que les amateurs auront droits à un duel de feu. On se connait très bien », a annoncé Eumeu Séne. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger veut mettre tous les atouts de son côté pour battre à nouveau son adversaire. «Je prie que le Tout-Puissant me donne la victoire. Je ne suis pas un bon parleur. Je compte traduire mes paroles en acte. Je vais me préparer comme il se doit. Et je vous assure que rien ne sera laissé au hasard», a fait savoir le fils de Pikine.

Avec L'AS