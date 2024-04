mardi 23 avril 2024 • 232 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon Sport, le repas avant le Clasico entre les dirigeants du Real Madrid et le FC Barcelone aurait été marqué par une remarque de Florentino Perez, président madrilène, appelant à l’apaisement dans l’environnement du Barça.

Quelques heures avant la polémique du 'but fantôme' de Lamine Yamal et la victoire du Real face au Barça (3-2), le ton était cordial entre les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone. Comme le veut la tradition, Florentino Perez, président du Real Madrid, a reçu Joan Laporta, son homologue barcelonais, pour déjeuner. Et, selon Sport, le dirigeant madrilène se serait montré assez avenant en direction du rival catalan.



"Pourquoi les gens sont si nerveux?"



Perez se serait ainsi étonné des critiques virulentes émises dans l’environnement du club catalan (supporteurs, presse) après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG. "Pourquoi les gens sont si nerveux?", a-t-il lancé avant de rappeler la situation un peu similaire du Real la saison dernière. Les Merengues avaient été devancés par le Barça en Liga et avaient été éliminés en demi-finales de la Ligue des champions contre Manchester City. Perez aurait alors expliqué à Laporta qu’il n’avait à aucun moment douté de poursuivre avec Carlo Ancelotti.



La situation est différente au Barça cette saison puisque l’entraîneur Xavi, lassé par les critiques, avait annoncé en janvier sa décision de quitter le club cet été, un an avant la fin de son contrat. La donne aurait toutefois changé ces derniers jours. Selon Mundo Deportivo, l’entraîneur serait désormais ouvert à rester sur le banc catalan la saison prochaine, rassuré par les derniers résultats de l’équipe (invaincue pendant deux mois et demi avant la défaite face à Paris) et le soutien de ses dirigeants et de certains cadres du vestiaire.



Une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours pour jauger la meilleure décision. Selon Sport, son avenir est encore en suspens et dépendra notamment des moyens de recrutement du club.



Dimanche, la remarque de Florentino Perez sur le manque d’apaisement autour du Barça aurait surpris le contingent catalan. Quelques heures plus tard, le public du Bernabeu s’est montré plus cruel envers Xavi en entonnant des chants l’exhortant à rester sur le banc catalan. Une manière ironique de souligner les trois victoires en trois matchs du Real sur le Barça cette saison.



Avec RMC

