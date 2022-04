dimanche 10 avril 2022 • 585 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mené à la pause, Liverpool a remis les pendules à l'heure grâce à Sadio Mané. L'international sénégalais a égalisé contre Manchester City en début de seconde période.

Situé sur l'aile droite, Mohamed Salah glisse un joli ballon vers le point de penalty. Il trouve Sadio Mané qui résiste à Kyle Walker et punit Ederson Moraes d'une lourde frappe sur la droite du but. Le champion d'Afrique s'offre un joli but pour son anniversaire. Deux buts partout (2-2). Comme en première période, cette reprise s'emballe.