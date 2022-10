lundi 3 octobre 2022 • 895 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Laissé sur le banc lors du derby mancunien, Cristiano Ronaldo a été malgré tout l'objet des débats après la rencontre en Angleterre.

Les absents ont toujours tort. Sauf quand ils évitent un massacre comme celui vécu par Manchester United sur la pelouse de Manchester City dimanche après-midi. Les Red Devils ont été balayés 6-3 par les Citizens et les caméras n'ont pas manqué de filmer sur le banc de touche un Cristiano Ronaldo dépité. Dépité et laissé sur le banc toute la partie, alors que son équipe prenait l'eau. Nouvelle preuve que l'entraîneur Erik ten Hag ne compte pas vraiment sur lui ?



Le coach néerlandais a donné une autre lecture de ce choix. « Je ne l'ai pas fait entrer par respect pour sa grande carrière », a-t-il déclaré. On peut rester circonspect devant cette analyse. L'ancien Mancunien Gary Neville, consultant pour Skysports dressait le même constat que le coach néerlandais. « Faire entrer Ronaldo à 4-0 ou 6-1 aurait été une insulte. Ten Hag aurait probablement mieux valu ne pas le dire, mais j'aime son honnêteté. » Un autre consultant ex-mancunien n'était par contre pas du tout d'accord.



Roy Keane dézingue MU



Il s'agit de Roy Keane, qui n'y est pas allé de main morte. « Je pense que United manque de respect à Ronaldo. On aurait dû le laisser partir avant la fin du mercato. Le manager l'a retenu. Ok, il a dit qu'il voulait des options. Mais vous ne retenez pas Ronaldo pour l'asseoir sur le banc. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il avait des options (pour bouger cet été, ndlr). (…) United n'a montré que du manque de respect envers Ronaldo ».



Voilà donc une équipe balayée 6 buts à 3, dévoilant de nombreuses faiblesses, et c'est Cristiano Ronaldo qui fait jaser après la rencontre. Un autre absent, laissé sur le banc, a été pris en photo pendant la rencontre en train de sourire. Harry Maguire a échappé au désastre, lui qui est régulièrement pointé du doigt pour ses prestations. Hier, sur la pelouse de l'Etihad Stadium, il n'y était pour rien.



