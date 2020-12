dimanche 6 décembre 2020 • 156 lectures • 0 commentaires

Mané et les ablutions d'avant-match: La révélation de Klop

iGFM - (Dakar) Dans «The end of the storm», un film qui retrace l’histoire de Liverpool, Klopp a expliqué la vie des joueurs musulmans dans son vestiaire. Par exemple, Sadio Mané et Salah prennent leurs ablutions avant d’aller sur la pelouse. Il explique comment il s’arrangent pour que ces derniers puissent pratiquer correctement leurs rituels.

«Je dirais que [avoir] les meilleurs ambassadeurs musulmans dans l'équipe est vraiment génial. Les musulmans se lavent très souvent le corps dans des situations spécifiques. Avant de s'échauffer, après l'échauffement, cela prend du temps. Nous avons donc décidé de faire les choses différemment ( …)

Nous n'avons qu'une heure lorsque nous arrivons dans le stade, avant le match. Et lorsque nous retournons dans le vestiaire après l'échauffement, ces rituels nous coûtent exactement deux minutes. Il est donc facile de leur accorder ces deux minutes pour faire ce qui est absolument important pour eux. »

Publié par Youssouf SANE editor