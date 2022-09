Maroc : la 1ère liste de Regragui avec un grand retour et 3 nouveaux !

iGFM (Dakar) Nommé sélectionneur du Maroc à la place de Vahid Halilhodzic le mois dernier, Walid Regragui a présenté ce lundi sa première liste de 31 joueurs retenus pour les matchs amicaux en Espagne contre le Chili le 23 septembre et le Paraguay le 27 septembre. On note les retours de Hakim Ziyech et Younès Belhanda. Hamza El Moussaoui (Berkane),Abdelhamid Sabiri (25 ans) et Walid Cheddira (24 ans) sont appelés pour la première fois.

La liste du Maroc :



Gardiens : Yassine Bounou – Munir Mohamedi – Anas Zniti – Ahmed Reda Tagnaouti.



Défenseurs : Achraf Hakimi – Noussair Mazraoui – Badr Benoun – Samy Mmaee – Romain Saiss – Yahya Attiat Allah – Jawad El Yamiq – Achraf Dari – Hamza El Moussaoui.



Milieux de terrain : Sofyan Amrabet, Younès Belhanda – Selim Amallah – Ilias Chair – Azzedine Ounahi – Yahya Jabrane – Abdelhamid Sabiri – Amine Harit.



Attaquants : Hakim Ziyech – Soufiane Rahimi – Munir El Haddadi – Ayoub El Kaabi – Youssef En-Nesyri – Abdessamad Ezzalzouli – Zakaria Aboukhlal – Sofiane Boufal – Ryan Mmaee – Walid Cheddira.

