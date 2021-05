jeudi 20 mai 2021 • 168 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé jeudi la livraison en juin prochain des stades de Ngor et des Parcelles Assainies.

"Je peux vous annoncer que les stades de Ngor et des Parcelles Assainies seront livrés en juin", a-t-il assuré.

Le ministre des Sports a fait cette promesse en marge d’une cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe sénégalaise de beach soccer prenant part à la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

La CAN de beach soccer aura lieu de dimanche prochain au 29 mai, à Saly-Portudal (ouest), une commune située à quelque 80 km de Dakar.



Des manifestations publiques ont eu lieu à Ngor et aux Parcelles Assainies, mercredi, en vue de l’ouverture des stades de ces deux communes d’arrondissement situées à Dakar.



"Le pays peut [vivre] des moments difficiles, mais l’ambition du chef de l’Etat, Macky Sall, reste de faciliter et de développer la pratique sportive", a assuré Matar Ba.

En plus des "infrastructures de proximité", le Sénégal s’est engagé à construire des stades conformes aux normes internationales pour accueillir dans un proche avenir la CAN senior de football, a tenu à rappeler le ministre des Sports.

Parlant de la CAN de beach soccer, il dit attendre des Lions du Sénégal, quintuples vainqueurs de cette compétition, une nouvelle victoire finale.

"Nous devons montrer que nous sommes les maîtres de cette discipline", a lancé Matar Ba, se réjouissant de la tenue au Sénégal de quatre compétitions internationales, presque au même moment.

Outre la CAN de beach soccer, le Sénégal accueille les Championnats d’Afrique de judo et de scrabble francophone. Il va organiser les Championnats d’Afrique de taekwondo en juin.

APS