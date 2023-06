mardi 30 mai 2023 • 1466 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, l'équipe du Sénégal va poursuivre les qualifications ce 17 juin avec un déplacement au Bénin avant une rencontre amicale contre le Brésil à Lisbonne, trois jours après.

Trois mois après avoir décroché leur qualification pour "Côte d'Ivoire 2023", les Lions se retrouveront dans les prochains jours pour la suite des qualifications. Un match officiel à Cotonou le 17 juin et un amical au Portugal face au Brésil, c'est l'agenda des champions d'Afrique. Ce dernier se jouera trois jours après le match contre le Bénin dans le cadre de la 5e journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations.



La liste attendue, vendredi prochain avec le retour de Nicolas Jackson



Ce mardi nos confrères de Source A nous apprennent que le sélectionneur national, Aliou Cissé, va annoncer sa liste le vendredi 02 juin 2023. Le technicien sénégalais devrait convoquer entre 25 et 26 joueurs avec notamment le retour de Nicolas Jackson pour faire face au Bénin et au Brésil qui a déjà sorti sa liste composée de grands noms : Danilo, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr...



Absent de la tanière depuis le Mondial 2022 au Qatar, Jackson qui avait fait son entrée en jeu lors de notre premier match contre les Pays, devrait retrouver ses partenaires à l'occasion de cette 5e journée et du match amical. Ce, après avoir manqué la double confrontation contre le Mo­zambique au mois de mars. Son retour est motivé par ses belles prestations en Liga (D1 Espagne) sous les couleurs de Villarreal avec qui il a marqué 11 buts et remis 4 passes décisives. Sa fin de saison tonitruante (8 buts et 2 passes décisives sur ses six derniers matchs) portera forcément ses fruits. Un retour logique.



Début du regroupement le 7 juin à Dakar



Toujours selon Source A, le re­groupement des Lions démarre le 7 juin 2023, à Dakar. Les champions d'Afrique passeront quelques jours dans la capitale avant de rejoindre Cotonou où ils défieront le Bénin le 17 juin, dans le cadre de la 5e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. La préparation à domicile sera une occasion pour le public sénégalais de retrouver son équipe trois mois après le dernier rassemblement.

