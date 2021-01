samedi 2 janvier 2021 • 117 lectures • 0 commentaires

Après le licenciement de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a officialisé la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur principal de l'équipe.

Après un peu plus de deux ans passés sur le banc du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a été remercié à la surprise générale, quelques heures après la dernière victoire de l'année du club de la capitale, contre Strasbourg (4-0, 17e journée de Ligue 1). Alors forcément, dès cette annonce, les rumeurs se sont multipliées concernant le successeur de l'Allemand.

Rapidement, RMC Sport avançait que l'ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino, libre depuis la fin de son aventure avec les Spurs en novembre 2019, était l'heureux élu. De son côté, Canal + dévoilait les contours du contrat de l'Argentin dans l'Hexagone, à savoir un bail de 18 mois, avec une année supplémentaire en cas de qualification en Ligue des Champions. Le PSG a tardé à confirmer la nouvelle, mais c'est désormais chose faite.

Pochettino de retour au PSG, 17 ans plus tard

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur de son équipe professionnelle. L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022, plus une année en option, avec le club de la capitale», explique le club dans son communiqué. Après un plus d'un an loin des terrains, Mauricio Pochettino s'apprête donc à revenir sur le devant de la scène. Et ce dans une formation qu'il connaît bien et dont il avait toujours ambitionné de prendre les rênes.

L'ancien défenseur central, passé par les Newell's Old Boys, l'Espanyol ou encore les Girondins de Bordeaux, a surtout porté les couleurs du PSG de 2001 à 2003. Arrivé lors d'un mercato hivernal, Mauricio Pochettino a laissé une belle empreinte à Paris, lui qui a remporté la Coupe Intertoto en 2001 et a disputé une finale de Coupe de France en 2003. Désormais, l'Argentin tentera de faire mieux dans la peau du coach.

Avec Footmercato