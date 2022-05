mardi 3 mai 2022 • 3258 lectures • 1 commentaires

Buteur face au Bayern Munich (3-1) ce samedi en Bundesliga, Moussa Niakhaté s’est offert son moment de gloire. Auteur d’une saison solide avec Mayence, le défenseur central de 26 ans a la particularité d’être éligible à la fois avec la France, son pays natal, et le Sénégal, le pays de ses parents. Et l’ancien international Espoirs tricolore a déjà fait son choix de sélection, mais refuse de le rendre public pour l’instant, comme il l’a confié dans la semaine à RMC Sports.

«Oui, et il est fait depuis longtemps, mais je ne peux pas vous le dire. Je peux simplement dire que c’est le choix du cœur. C’est ce qui m’anime, c’est la façon dont je vois les choses. Ce serait hypocrite pour moi d’attendre et d’être opportuniste. J’ai choisi et je vais privilégier mon cœur», a expliqué l’ancien défenseur de Valenciennes et Metz.

Relancé par le journaliste, qui lui a demandé si le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé l’a contacté, le capitaine de Mayence n’a pas voulu lâcher le morceau. «Ce n’est pas en interview que je peux dire les choses pour l’instant, mais directement avec les gens concernés», a éludé Niakhaté. Après Boubacar Kamara (OM), dont l’arrivée serait actée, les champions d’Afrique en titre vont-ils convaincre un nouveau binational avant la Coupe du monde 2022 ?