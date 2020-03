Mbaye Niang aurait décliné la convocation d’Aliou Cissé

iGFM-(Dakar) C’est une information du journal Record. En effet, l’attaquant sénégalais de Rennes ne prendra pas part à la double confrontation Sénégal-Bissau, prévue les 28 et 31 mars prochains, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la Can 2021 prévue au Cameroun.

Selon le quotidien sportif Record du Groupe Futurs Médias, Mbaye Niang a encore décliné la convocation d’Aliou Cissé, pour le prochain rassemblement des Lions. Motif évoqué : l’attaquant de Rennes souffre d’une fatigue morale et physique. Le journal ajoute que Mbaye Niang a campé sur sa position en envoyant un Sms à son coach pour lui faire savoir qu’il n’est pas prêt pour les prochaines rencontres contre la Guinée-Bissau.

Cependant, Record révèle que la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a demandé à Aliou Cissé de tourner la page Mbaye Niang. L’instance n’aurait pas apprécié la sélection des joueurs qui ne seront pas prêts à mouiller le maillot national.

Pour rappel, en octobre dernier, Mbaye Niang avait décliné la convocation d’Aliou Cissé pour le match amical contre le Brésil disputé à Singapour avant d’être rappelé en novembre pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021.