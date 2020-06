Me Augustin Senghor : « Ce que nous voulons faire du stade Demba Diop »

iGFM-(Dakar) Invité ce samedi de la plateforme de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) sur le réseau social, WhatsApp, Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a évoqué la réhabilitation du stade Demba Diop.

« Notre orientation c’est une réhabilitation et une modernisation. Demba Diop est un patrimoine du monde sportif et nous devons garder l’âme du stade. Il suffira juste de faire les commodités d’accès, de sortie, de fluidité, d’organisation, du confort, des panneaux d’affichage moderne, des sièges assis de 15 à 18 000 places, si c’est possible nous irons jusqu’à 20 000 places », a-t-il fait savoir.

« Déplacer toutes ces activités qui n’ont rien à faire en principe pour avoir un stade modèle »

« Il y aura toutes les fonctionnalités et nous travaillerons à régler les problèmes liés à l’environnement du stade. Nous ne pouvons pas avoir un stade moderne avec tout ce qui se passe autour. L’Etat nous aidera à trouver les solutions pour déplacer toutes ces activités qui n’ont rien à faire en principe dans un stade. Même si, nous devons avoir d’autres activités, elles devraient être adaptées au football ou au sport. Ce serait moderniser pour en faire des lieux, où les gens viendraient pour la restauration ou des boutiques de vente de maillots. Vendre des pneus en dessous des tribunes du stade est presque dangereux. Il y a beaucoup de choses à revoir et le groupe de travail va y réfléchir. »

« Ce sera bien de faire revenir les Lions dans ce stade »

Selon Me Senghor, le nouvel édifice qui sera mis en place, sera aux normes de sécurité Fifa et l’objectif, c’est qu’il puisse profiter largement à tous les acteurs du football sénégalais notamment l’équipe nationale A, qui avait réussi à obtenir son retour à la CAN en 1986, dans ce même stade. « Et c’est pourquoi nous voulons opter pour du gazon naturel ou du gazon hybride », a-t-il annoncé. « Ce sera bien de faire revenir les Lions dans ce stade ».

« L’objectif, c’est d’aller vite afin de pouvoir livrer une infrastructure où on peut jouer dans une année, avec une rénovation à tiroirs consistant à continuer de jouer en isolant les parties en travaux stade », a conclu le président Senghor au sujet du stade Demba Diop qui est malheureusement fermé depuis 2017 en raison des incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue qui avait opposé le Stade de Mbour à l’Us Ouakam (1-0). Huit personnes ont péri lors de ce drame.

Pour rappel, la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé jeudi, le lancement, au plus tard le 15 juin, de l’avis à manifestation d’intérêt en procédure d’urgence pour le choix de l’architecte dans le cadre des travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop.

Mamadou Salif GUEYE