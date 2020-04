Me Babacar Ndiaye (Pdt FSBB) : « Nous souhaitons tous la reprise de la compétition »

iGFM-(Dakar) Me Babacar Ndiaye, le président de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB) est revenu sur l’arrêt de la saison au Sénégal à cause de la pandémie (coronavirus) qui sévit le monde depuis plusieurs semaines. Dans une vidéo réalisée par l’instance, Me Ndiaye qui souhaite une reprise de la saison pur bientôt, a par ailleurs évoqué la situation des joueurs et des dirigeants de clubs en cette période de couvre-feu.