dimanche 21 avril 2024

iGFM (Dakar) L'initiateur de la première édition du meeting international d’athlétisme de Saint-Louis a tiré un bilan positif de cet événement sportif d’une dimension internationale tenu, ce samedi dans la capitale du Nord.

"C’est un bon meeting. Il y avait presque 14 nationalités présentes. C’était une réussite, pour moi", a dit d'emblée Manirou Dembélé, président de l’Association athlétisme Sénégal.



Organisant cet événement international en collaboration avec la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA) et la ligue régionale d’athlétisme de Saint-Louis, Manirou a voulu voir le niveau des athlètes. "C’était une occasion de pouvoir niveler un peu la préparation des athlètes pour les prochaines échéances pour voir un peu là où ils sont actuellement."



Zéro sponsor malgré la réussite de l'événement



"Niveau organisation, j’avoue que c’était un peu compliqué, parce qu’organiser au Sénégal j’avoue que c’est pas facile. Ce meeting, on le prépare depuis l’année dernière. Près d’un an, on prépare ce meeting-là. Après, la situation socio-politique n’a pas facilité les choses. On est parti pratiquement avec zéro sponsor", a-t-il révélé. Et d'ajouter : "On a 150 personnes à loger. Plus de 200 personnes à transporter et à nourrir également et il y avait des primes derrières aussi. Tout ça, c’est un coût. Nous, on aime l’athlétisme et on attend rien derrière."



Vers un rendez-vous annuel



Manirou n'écarte pas de pérenniser ce grand événement. "Aujourd’hui, si on a des partenaires qui nous accompagnent ou l’État du Sénégal qui met un peu les moyens, du coup ce meeting peut devenir un rendez-vous annuel. Et pourquoi pas développer dans d’autres villes, souhaute l'organisateur, indiquant que l’objectif à long terme est de développer ces genres d’évènements un peu partout dans le pays, en collaboration avec les ligues qui sont sur place pour pouvoir leur faciliter le volet organisationnel.