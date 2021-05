samedi 29 mai 2021 • 21 lectures • 0 commentaires

Sport 4 mins Taille

iGFM (Dakar) En remportant sa première Ligue des champions, le trophée le plus convoité, Edouard Mendy a atteint une autre dimension, ce 29 mai 2021. Retour sur le parcours du gardien de but sénégalais de Chelsea.

Son histoire a ému tout le monde. Son transfert de Rennes à Chelsea l'été dernier a permis de comprendre que Mendy a failli ne pas atteindre ce niveau. Mais son destin, il ne devait pas l'échapper.

Il y a 6 ans, il était au chômage

En effet, de l’Olympique de Marseille en passant par la personne sans emploi en 2015, Mendy avait décidé de quitter la réserve de l'OM un an après pour le Stade de Reims où il a joué pendant 3 saisons avant d'aller côté du Stade Rennais toujours en France. C'est chez les Bretons où il s'est fait le plus remarqué en disputant la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Après de belles prestations, le natif de Montivilliers tape dans l'œil des Blues de Chelsea. L'ex-entraîneur Frank Lampard décide de le faire intégrer dans son effectif. Ce, après l'avoir acheté au Stade Rennais pour un montant de 25 millions d'euros (environ 16 Milliards CFA), l'été dernier. Un transfert payant pusique Edouard

Mendy aura été un élément clé de la saison de Chelsea. Il a séduit le grand monde sur le terrain grâce à ses remarquables qualités.

Sur le toit de l'Europe, 9 clean-sheets en 12 matchs

Avec 9 clean-sheets en 12 matchs de Ligue des Champions cette saison, Mendy a répondu aux attentes de ses dirigeants et de son actuel entraîneur Thomas Tuchel et de celui des gardiens Cech. Encore attendu au tournant pour porter une équipe de Chelsea qui visait son deuxième titre dans la compétition, le numéro 1 sénégalais a permis à son équipe de remporter ce trophée une seconde fois de son histoire. Il s'agit d'une consécration parfaite d’un potentiel vainqueur du Ballon d’Or Africain. La date du 29 mai 2021 restera graver dans sa mémoire à jamais. Edouard Mendy devient par ailleurs le troisième sénégalais à gagner ce titre après Salif Diao en 205 et Sadio Mané en 2019 avec Liverpool. Il devient également le deuxième gardien africain à remporter la Ligue des champions de l'UEFA après le Zimbabwéen Bruce Grobbelaar. La nuit sera longue pour le portier des Lions, qui est attendu en sélection dans les jours à venir pour prendre part aux deux prochains matchs amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, prévus les 5 et 8 juin, à Thies.