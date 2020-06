Mercato : Les conseils de Me Augustin Senghor à Kalidou Koulibaly

iGFM-(Dakar) Kalidou Koulibaly est l’un des défenseurs les plus courtisés actuellement en Europe. Le capitaine des Lions du Sénégal qui va forcément animer le mercato estival, intéresse Manchester United. Mieux, d’autres grosses écuries veulent aussi enrôler le joueur de Naples (D 1 Italie).

Invité ce samedi de la plateforme de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) sur le réseau social, WhatsApp, Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est exprimé sur ce sujet.

« Je pense d’abord que Kalidou est assez grand, assez responsable pour faire le meilleur choix. Je pense qu’il a toujours bien géré sa carrière, et surtout qu’il est entouré de collaborateurs très rompus aux négociations, aux choix pour en faire le meilleur possible. Je souhaite plutôt que Koulibaly choisisse le club où il gagnera le plus d’argent, où il gagnera le plus de titres et où il jouera le plus de matches possibles comme titulaire », a-t-il conseillé à l’international sénégalais, qui ne devrait pas rester à Naples la saison prochaine.

Mamadou Salif GUEYE