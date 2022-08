mardi 2 août 2022 • 517 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Découvrez ci-dessous les informations mercato du jour à 14h00.

Liverpool : Diogo Jota prolonge « sur le long terme »



L'attaquant portugais Diogo Jota a signé un nouveau contrat longue durée avec Liverpool. Selon les médias britanniques, il serait désormais lié avec les Reds jusqu'en 2027.



Transferts : Clinton Njie rejoint Sivasspor



Passé par Lyon et Marseille, l'attaquant camerounais Clinton Njie (28 ans), libre depuis la fin de son contrat au Dinamo Moscou, s'est engagé avec Sivasspor pour deux saisons.



Transferts : Malang Sarr (Chelsea) vers Monaco



Le défenseur central de Chelsea Malang Sarr fait l'objet d'une offre de prêt avec option d'achat de la part de l'AS Monaco. Le transfert du Français est en bonne voie.



Transferts : Thilo Kehrer (PSG) n'a « aucun accord avec un autre club »



À un an de la fin de son contrat, Thilo Kehrer est dans une impasse au PSG où il n'a pas été retenu pour disputer le Trophée des champions dimanche. Le défenseur allemand de 25 ans a toutefois démenti tout accord avec un autre club.



Bamba Dieng (OM) veut rester



En manque de temps de jeu pendant les matchs de préparations, l'attaquant sénégalais de l'OM Bamba Dieng a émis le souhait de rester dans la cité phocéenne par la voix de son agent Seydou Bocar Seck. « Le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T, a indiqué Seydou Bocar Seck ce lundi à La Provence. De son côté, sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club. »



Alvaro Gonzalez quitte l'OM (officiel)



Écarté depuis l'hiver dernier, Alvaro Gonzalez a annoncé lundi soir son départ de Marseille. Lié jusqu'en 2024 avec le club phocéen, l'Espagnol aurait rompu son contrat en accord avec l'OM.



Borja Mayoral (Real Madrid) transféré à Getafe



En prêt depuis janvier dernier, l'attaquant du Real Madrid Borja Mayoral rejoint définitivement Getafe jusqu'en 2027.



Alexis Sanchez en approche



Alexis Sanchez aurait enfin trouvé un accord avec les dirigeants de l'Inter Milan pour résilier son contrat. L'attaquant chilien est déterminé à rejoindre l'OM afin de disputer la Ligue des champions.



Aaron Ramsey (image) officialisé par l'OGC Nice, en attendant Kasper Schmeichel



À la recherche de leaders, l'OGC Nice a officialisé ce lundi soir l'arrivée du milieu de terrain gallois Aaron Ramsey et va bien accueillir le gardien emblématique de Leicester, Kasper Schmeichel.



Cesc Fabregas rebondit à Côme



Libre depuis son départ de Monaco en juin, Cesc Fabregas a signé un contrat de deux ans avec l'équipe de Côme en Serie B. Le milieu de terrain espagnol de 35 ans n'a plus joué depuis septembre.