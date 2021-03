samedi 20 mars 2021 • 639 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le lutteur Bombardier a réagi à ses soucis médicaux qui l'ont poussé à déclarer forfait, quelques heures avant son combat contre Mariusz Pudzianowski en MMA.

"Je devais avoir un combat, ce samedi, mais lorsque j'ai ressenti une douleur sur le côté droit de mon corps, je suis allé voir un médecin qui m'a dit que c'est impossible d'affronter mon adversaire ce jour. Dieu a fait que le combat n'a pas eu lieu. Il a donc été annulé jusqu'à une date ultérieure", a-t-il réagi dans une vidéo réalisée depuis la Pologne où il devait défier son troisième adversaire en MMA (Arts Martiaux Mixtes).





Le B52 de Mbour a par ailleurs apporté des précisions sur une supposée hospitalisation annoncée par ses deux coachs Baye boye et Luc Estienne dans un bref communiqué publié sur leur plateforme numérique. "Il y a des rumeurs qui circulent disant que j'ai été opéré, mais ce n'est pas le cas. J'ai juste reçu des perfusions pour calmer la douleur. Je lance un appel aux Sénégalais en leur demandant de se calmer. Je me porte bien et je leur remercie vivement. Car, j'ai reçu beaucoup de messages. Je récupère et m'apprête à rentrer au Sénégal pour pousuivre les entraînements."





