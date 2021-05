samedi 15 mai 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

Sport 15 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Sénégal va jouer deux matchs amicaux en juin au stade Lat Dior de Thiès, en vue des éliminatoires du Mondial 2022 de septembre prochain. Ce sera contre le Cap-Vert et un autre adversaire à déterminer. A cette occasion, le sélectionneur Aliou Cissé va publier sa liste le 21 mai. Une liste où on devrait noter le retour d’un des cadres de la Tanière, le latéral droit Lamine Gassama.

Le report des éliminatoires du Mondial 2022 pour septembre ne fait que du bien aux pays qui sont sur la liste rouge de la Caf parce que n’ayant pas de stades homologués. Non contents de se voir offrir une opportunité de se mettre aux normes, ces pays, dont le Sénégal, auront aussi l’occasion de jouer quelques matchs amicaux.

C’est ainsi que, comme nous l’avions annoncé dans notre édition du 11 mai, la Fédération sénégalaise a déjà calé un premier adversaire : le Cap-Vert qui va descendre à Thiès pour jouer les Lions le 7 ou 8 juin. Le deuxième sparring partner qui reste à déterminer devrait se produire sur la même pelouse le 4 ou 5 juin.

Les jeunes binationaux devront attendre…

Pour honorer ces deux rendez-vous, Le Quotidien a appris que le sélectionneur national, Aliou Cissé, devrait publier sa liste le vendredi 21 mai. Une liste où on ne devrait pas noter beaucoup de surprises. Surtout concernant les jeunes binationaux qui sont dans le viseur de «coach Cissé» et qui devront attendre. On peut citer Sofiane Diop (Monaco), Pape Guèye (Marseille) ou encore le prometteur Boubakary Soumaré de Lille qui fait rêver Leicester. Par contre, les cadres seront bien là. Et parmi eux, on annonce le retour de Lamine Gassama.

Absent lors des derniers matchs de l’Equipe nationale, le latéral droit des Lions a retrouvé du temps de jeu en club, avec Göztepe (D1 Turquie). Un élément déterminant qui expliquerait son come-back.

L’autre aspect qui aurait précipité son retour dans la Tanière est que pendant son absence, les jeunes pousses n’ont pu en profiter pour marquer leur territoire à ce poste de latéral droit où, malgré l’absence du titulaire en chef, Youssouf Sabaly, aucun n’a émergé. Contrairement sur le flanc gauche où Aliou Cissé s’est blindé avec les deux néo-Lions, Abdou Diallo du Psg et Ballo Touré de l’As Monaco.

Ce retour va à coup sûr faire du bien à l’ancien joueur de Lorient (31 ans). Considéré comme un défenseur rigoureux, un joueur de caractère, un vrai battant, «Gass» a su trouver les ressources nécessaires pour s’offrir une «remontada» lui permettant de retrouver la Tanière, surtout au moment où les éliminatoires du Mondial 2022 et la Can 2022 pointent à l’horizon. Défensivement, le natif de Marseille reste et demeure un vrai «roc». Et c’est sûrement ce qu’a compris Aliou Cissé qui n’a pas hésité à le rappeler.

Avec Lequotidien